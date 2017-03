John Cena gioca con Nintendo Switch nel nuovo trailer

In contemporanea al lancio della nuova console,ha pubblicato un nuovo trailer percon la partecipazione straordinaria di, il celebre wrestler: lo spot è stato riportato in cima alla notizia.

Il trailer vede John Cena giocare con Nintendo Switch in un "luogo inaspettato", vale a dire una location remota della California. A metà video possiamo vedere il celebre wrestler interagire con altri giocatori durante una sessione di 1-2-Switch, raccolta di oltre 25 mini-game proposta insieme al lancio della console. Ricordiamo che Nintendo Switch è disponibile sul mercato a partire da oggi, tra i titoli di lancio disponibili segnaliamo l'eccellente The Legend of Zelda: Breath of the Wild.