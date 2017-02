John Smedley (ex Sony Online Entertainment) entra in Amazon Game Studios

(ex presidente di) è entrato a far parte di. Il responsabile di titoli comesupporterà il team di Amazon nella creazione di nuove esperienze videoludiche.

Smedley sta attualmente lavorando a un nuovo progetto che unirà le potenzialità di Twitch con quelle di Amazon Web Services, tuttavia al momento non ci sono altri dettagli in merito. Amazon Game Studios sta sviluppando tre titoli, ovvero Breakaway, New World e Crucible, il primo dei quali trattato anche sulle pagine di Everyeye.