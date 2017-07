Jon Goff, ex writer di Halo e Destiny, lavorerà ai cattivi di Crackdown 3

Jon Goff, autentico veterano con 16 anni di esperienza nell'industria dei videogiochi e dei fumetti, si è unito al team di sviluppo dietro. Goff è noto per aver collaborato alla scrittura die deglirealizzati da

"I fumetti sono stati il mio primo amore. Sin da bambino sognavo di diventare un autore di fumetti. Tuttavia ai tempi del liceo ho deciso di dedicarmi alla scrittura, perchè con le parole avrei potuto raccontare molte più storie che con le immagini, dato che realizzare i disegni richiede più tempo prima di ottenere una storia completa da mostrare agli altri." spiega Jon Goff. Per quanto riguarda il nuovo incarico in Sumo Digital, il writer dovrà caratterizzare gli antagonisti di Crackdown 3: "Con giochi come Halo e Destiny dovevi raccontare il mondo di gioco attraverso il punto di vista dell'eroe. Nel caso di Crackdown 3, invece, mi dedicherò ai cattivi. Stiamo realizzando dei nemici che amerete odiare"

Infine, Goff ha osservato che la narrazione in un gioco aperto come Crackdown 3 rappresenta una sfida considerevole, visto che bisogna prendere in considerazione la libertà di scelta offerta agli utenti e la loro capacità di influenzare il mondo di gioco

Ricordiamo che nella giornata di oggi Crackdown 3 è tornato a mostrarsi con 30 minuti di gameplay inedito.