Jonathan Blow, autore di The Witness, mostra il prototipo del suo nuovo gioco

Nella giornata odierna, durante una presentazione tenuta al Reboot Develop 2017,, autore die di, ha mostrato per la prima volta un prototipo del suo nuovo gioco, non ancora annunciato ufficialmente.

Nonostante non si conosca sostanzialmente nulla sul titolo, grazie al player che trovate in chiusura di notizia è possibile dare un primo sguardo al gioco in-engine a partire dal minuto 5:32:44. Blow dichiara di aver lavorato a questo nuovo progetto per un anno, riuscendo già a dar vita a 25 ore di gameplay single player.

Il gioco vede protagonista un ragazzo intento a trascinare dei blocchi: sembrerebbe trattarsi, quindi, di un puzzle game, ma certamente verranno diffusi maggiori dettagli al riguardo in un secondo momento. Infine, Blow ci ha tenuto a precisare che a livello grafico il titolo non è "neanche lontanamente" rifinito.

Rimaniamo in attesa di futuri aggiornamenti. Voi cosa vi aspettate dal nuovo gioco di Jonathan Blow?