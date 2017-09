Jordan Amaro: gli sviluppatori giapponesi non considerano i giochi occidentali

è un ex membro di: entrato nel team di Hideo Kojima nel 2013, il Game Designer ha lavorato sucon l'obiettivo di rendere il gioco più adatto ai gusti del pubblico occidentale.

Proprio riguardo a questo aspetto, Amaro ha rivelato un retroscena durante una recente intervista concessa a Glixel: "Ho lavorato tre anni al progetto Metal Gear Solid V e onestamente ho sentito nominare giochi occidentali solamente una volta. Stavamo lavorando a Ground Zeroes e qualcuno del team menzionò Far Cry. Ma di norma, durante le riunioni operative in Giappone, non capita mai di nominare giochi occidentali, neanche in Nintendo EAD, dove mi trovo adesso. Il contrario di quanto accade invece in Europa e Nord America, dove gli sviluppatori tengono sotto controllo i progressi dei giochi concorrenti su base settimanale o persino giornaliera."

Dopo tre anni passati in Konami, Amaro lavora attualmente in Nintendo EAD, il suo ultimo progetto è stato Splatoon 2 per Switch.