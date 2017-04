Josie e Panda si affrontano nel nuovo video gameplay di Tekken 7

In vista del lancio di, continua la serie di video con i qualiintende presentare al pubblico i diversi personaggi inclusi nel ricco roster del gioco. Il video di oggi ci mostra uno scontro tra Josie e Panda, e ci permette di osservare le mosse speciali e le caratteristiche dei due combattenti.

Potete trovare il filmato, della durata di circa due minuti, riportato in apertura. La pubblicazione di questo video sembra essere una curiosa coincidenza, data la recente notizia riguardo all'assenza del canguro Roger Jr nel roster, una scelta fatta dal team per evitare di urtare la sensibilità degli animalisti mostrando il personaggio subire colpi: alcuni utenti, infatti, si chiedono se, di questo passo, anche Panda e Kuma potrebbero essere rimossi. Al momento, però, non sembrano esserci rischi per i due.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Tekken 7: Fated Retribution sarà disponibile a partire dal prossimo 2 giugno su PS4, Xbox One e PC.