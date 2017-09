Negli scorsi mesi vi abbiamo parlato di Jump , piattaforma online dedicata ai videogiochi indie che al prezzo di 9.99 dollari al mese offre l'accesso a un catalogo in continua crescita, che al momento include 60 titoli. Ebbene, da oggi è disponibile una prova gratuita che permette di usufruire del servizio per quattordici giorni.

Fra i giochi inclusi figurano produzioni come The End is Nigh di Edmund McMillen (premiato con un 9 sulle pagine di Everyeye), Pony Island, Mirrormoon EP e Along the Edge. Per avere accesso alla vostra prova gratuita non dovrete fare altro che iscrivervi presso questo indirizzo, segnaliamo che non è necessario inserire alcuna carta di credito.