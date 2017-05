Jumping Joe: il platform di Deep Silver Fishlabs è disponibile su iOS e Android

annunciano l'uscita in tutto il mondo del loro primo progetto congiunto.è un frenetico titolo arcade con personaggi strambi, una grafica fumettosa e milioni di riferimenti alla cultura pop contemporanea.

Jumping Joe + ora disponibile gratuitamente sui dispositivi iOS e Android. "Non ci abbiamo dovuto pensare due volte a collaborare con Power Up per portare Jumping Joe sull'App Store e su Google Play", ha dichiarato Andreas Stecher, Director di BizDev & Sales presso Deep Silver Fishlabs. "Tutti nel nostro studio hanno amato il gioco dal momento in cui l’hanno provato. Jumping Joe è il tipo di app che non vuoi mai chiudere. Non appena uno dei tuoi amici ha battuto il tuo punteggio, riprenderai a giocare di nuovo finché non avrai recuperato la posizione in cima alla classifica."