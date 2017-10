, studio di sviluppo autore di Planet Coaster ed Elite: Dangerous, ha mostrato per la prima volta un video in-engine dedicato a, titolo gestionale su licenza che permetterà ai giocatori di creare e gestire il proprio parco giurassico.

Il filmato ci consente quindi di dare un primo sguardo alle ambientazioni del gioco, nonché ai maestosi dinosauri che le popoleranno. Tra le attività disponibili in Jurassic World Evolution c'è la creazione di nuove razze di dinosauri, di attrazioni per gli ospiti e strutture di ricerca e contenimento. Il titolo sarà rilasciato durante l'estate del 2018 su PC, PS4 e Xbox One.