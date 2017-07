Just Cause 3: la mod multiplayer è adesso disponibile gratuitamente su Steam

Nanos è un team indipendente che, dopo aver ricevuto l'approvazione di Square Enix e Avalanche Studios , ha dedicato il proprio tempo libero allo sviluppo di questo progetto e non ricaverà alcun profitto dalla pubblicazione. La mod mette a disposizione dei giocatori diversi server dedicati al multiplayer, ognuno con le proprie caratteristiche e varie modalità, come Team Death Match, Free Roam e Custom Races. Gli utenti che hanno dimestichezza con i linguaggi di programmazione, potranno inoltre creare le proprie modalità personalizzate.

Dopo mesi di duro lavoro, la mod multiplayer dia opera diè adesso disponibile gratuitamente su Steam. Per celebrare l'evento, lo studio ha pubblicato un trailer di lancio.

