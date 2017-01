Just Cause 3: la mod multiplayer disponibile ora per il download

Gli sviluppatori tedeschi dihanno annunciato ufficialmente che la mod che introduce il multiplayer all'interno diè ora disponibile per tutti i giocatori PC. E' stato inoltre rilasciato un teaser trailer per l'occasione, che potete visionare in calce alla notizia.

"I problemi amministrativi sono stati ora risolti, e siamo finalmente liberi di scrivere questo post di annuncio. La mod è stata rilasciata e risulta raggiungibile a chiunque seguendo questo indirizzo. Dopo ore e ore di sviluppo, di testing e di aggiornamenti, siamo estremamente felici di condividere questo annuncio con voi", recita il comunicato dello sviluppatore.

La mod multiplayer di Just Cause 3 permette di giocare con centinaia di giocatori sullo stesso server, che si tratti di partite competitive o cooperative. Secondo Nanos, la mod aggiunge un "gameplay ampiamente diversificato", includendo corse, deathmatch e roleplaying. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito ufficiale degli sviluppatori.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Just Cause 3 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.