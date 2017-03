Just Dance 2017 disponibile da oggi su Nintendo Switch

è disponibile per, il primo gioco dirilasciato al lancio della nuova console. La canzone How Deep Is Your Love di Calvin Harris & Disciples sarà disponibile come traccia esclusiva per i possessori di Switch su

Questa hit si andrà ad aggiungere alle già presenti 40 tracce disponibili nel gioco, tra cui Sorry di Justin Bieber, Lean On di Major Lazer Ft. MØ & DJ Snake, Single Ladies (Put a Ring on It)” di Beyoncé, nuove hit come Don’t Wanna Know dei Maroon 5 e classici come Don’t Stop Me Now dei Queen.

I giocatori di Nintendo Switch avranno inoltre tre mesi di accesso gratuito a Just Dance Unlimited, il servizio di abbonamento on-demand in streaming che offre più di 200 brani e l’accesso a canzoni esclusive, con nuovi successi che saranno aggiunti nel corso dell’anno. Più accessibile che mai, Just Dance 2017 può essere giocato ovunque, fino ad un massimo di sei giocatori contemporaneamente attraverso l’utilizzo del controller Joy-Con o utilizzando Just Dance Controller App (l’app che trasforma il tuo smartphone in un controller).