Just Dance 2018: annunciata la modalità Kids e una nuova canzone Disney

svela nuovi dettagli sulla modalità Kids per, il nuovo episodio del gioco di ballo più venduto di sempre. Con questa nuova modalità,offrirà ai genitori la possibilità di far giocare i propri bambini in un ambiente sicuro.

Grazie alle nuove migliorie create a misura di bambino come l’interfaccia, il punteggio, le coreografie e i personaggi speciali, i bambini potranno divertirsi in completa autonomia.

Just Dance è sempre stato amato dalle famiglie e, con Just Dance 2018, Ubisoft ha creato una modalità dedicata ai più piccoli in collaborazione con due esperti di sviluppo infantile: Martine Curtat-Cadet, esperta coreografa infantile, e Cristina Do Carmo De Sousa Gomes, concept artist infantile. La modalità Kids è stata creata a beneficio dello sviluppo motorio dei bambini, con un design adattato per questo specifico pubblico.

Come dichiara Curtat-Cadet: “I bambini dai 3 e i 6 anni spesso hanno difficoltà nel riprodurre movimenti veloci e complessi. I passi che abbiamo creato per queste coreografie sono volutamente associati ad azioni come correre, arrampicarsi, volare, catturare. I bambini imparano e integrano la coreografia naturalmente. Inoltre, il ballo aiuta i bambini ad acquisire competenze scolastiche come scrittura, lettura e arte.”

Il risultato sono otto tracce con coreografie create appositamente per i bambini che incoraggiano il sano movimento. Le coreografie sono molto semplici, i bambini possono identificarsi con personaggi come un intrepido pirata sul ponte della sua nave, un eroina pronta a salvare il mondo, un buffo robot e molto altro.

L’interfaccia di gioco di questa modalità è stata semplificata, riducendo la quantità di testo presente e inserendo la modalità random che i genitori possono decidere di attivare. Anche il sistema di punteggio è stato adattato per essere più generoso e positivo così che i bambini si sentano incoraggiati a ballare.

Inoltre, sia per giovani che per adulti, la modalità principale di Just Dance 2018 includerà “How Far I’ll Go” la canzone presente nel film Disney Oceania.

Just Dance 2018 sarà disponibile dal 26 ottobre 2017 su Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360, PlayStation4 e PlayStation3.