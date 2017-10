Just Dance 2018 sarà disponibile dal 26 ottobre, pubblicata la tracklist

annuncia che, il nuovo episodio del gioco di ballo più venduto di sempre, sarà disponibile dal 26 ottobre per Nintendo Switch, Wii U, Wii, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 e PlayStation3 .

Just Dance 2018 offre una tracklist rinnovata e diversificata con più di 40 nuove canzoni, oltre alla possibilità di accedere a Just Dance Unlimited, il servizio in streaming che mette a disposizione oltre 300 brani.

La tracklist completa di Just Dance 2018 include

• All You Gotta Do – The Just Dance Band

• 24K Magic – Bruno Mars

• Another One Bites The Dust – Queen

• Automaton – Jamiroquai

• Bad Liar – Selena Gomez

• Beep Beep I’m A Sheep – LilDeuceDeuce con Black Gryph0n & TomSka

• Blow Your Mind (Mwah) – Dua Lipa

• Blue (Da Ba Dee) – Hit the Electro Beat

• Boom Boom – Iggy Azalea con Zedd

• Bubble Pop! – HyunA

• Carmen (ouverture) – Just Dance Orchestra

• Chantaje – Shakira con Maluma

• Daddy Cool – Groove Century

• Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee

• Dharma – Headhunterz & KSHMR

• Diggy – Spencer Ludwig

• Fight Club - Lights

• Footloose – Top Culture

• Got That – Gigi Rowe

• How Far I’ll Go – Disney’s Moana

• In The Hall Of The Pixel King – Dancing Bros

• Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini – The Sunlight Shakers

• Instruction – Jax Jones con Demi Lovato & Stefflon Don

• John Wayne – Lady Gaga

• Keep On Moving – Michelle Delamor

• Kissing Strangers – DNCE con Nicki Minaj

• Love Ward – Hatsune Miku

• Make it Jingle – Big Freedia

• Naughty Girl – Beyoncé

• New Face – PSY

• Risky Business – Jorge Blanco

• Rockabye – Clean Bandit con Sean Paul & Anne-Marie

• Sayonara – Wanko Ni Mero Mero

• Shape of You – Ed Sheeran

• Side To Side – Ariana Grande con Nicki Minaj

• Slumber Party – Britney Spears con Tinashe

• Swish Swish – Katy Perry con Nicki Minaj

• The Way I Are (Dance With Somebody) – Bebe Rexha con Lil Wayne

• Tumbum – Yemi Alade

• Waka Waka (This Time For Africa) – Shakira

Più alcuni brani aggiuntivi e creati appositamente per la modalità Kids e la tecnologia HD Rumble di Nintendo Switch. Con una nuova interfaccia e una nuova modalità dedicata ai bambini, ballare non è mai stato così facile, sia che siate principianti, aspiranti ballerini o veri professionisti del ballo in cerca di una sfida. Inoltre, i possessori della versione Nintendo Switch potranno divertirsi con l’esclusiva coreografia di Super Mario, l’idraulico più amato dei videogiochi, insieme a speciali coreografie a due mani.

In una versione ancora più accessibile, Just Dance 2018 per Nintendo Switch può essere giocato da un massimo di sei giocatori contemporaneamente utilizzando un controller Joy-Con o la app Just Dance Controller (che trasforma il proprio smartphone in un controller). I giocatori potranno accedere a oltre 300 brani aggiuntivi tramite il servizio in streaming Just Dance Unlimited, con nuovi brani che saranno aggiunti nel corso dell’anno. In ogni copia di Just Dance 2018 è incluso un periodo di prova gratuita di tre mesi a Just Dance Unlimited.