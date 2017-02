Just Dance World Cup 2017: la finale si terrà dal 17 al 19 febbraio

rivela gli ultimi dettagli riguardanti le finali della, che si terranno dal 17 al 19 febbraio 2017 durante l'eSports World Convention (ESWC) Winter) a Parigi.

Per il terzo anno, Ubisoft sarà partner di ESWC, l’organizzazione di eventi pionieristica e leader nello scenario degli eSport a livello internazionale e insieme daranno il benvenuto ai 18 Just Dancers di tutto il mondo che hanno vinto i round di qualificazione di JDWC 2017. I finalisti balleranno sulle coreografie di Just Dance 2017 e Just Dance Unlimited, incluse tracce come “Single Ladies (Put a Ring on It)” di Beyoncé, “Hips Don’t Lie” di Shakira Ft Wyclef Jean, “Bailar” di Deorro Ft. Elvis Crespo e classici come “Don’t Stop Me Now” dei Queen o “Walk This Way” dei Run-DMC & Aerosmith.

Il vincitore della Just Dance World Cup 2017 avrà la rara opportunità di visitare gli studi di Ubisoft Parigi per una settimana, incontrare il team e lavorare con sviluppatori, costume designer, coreografi e ballerini su una canzone speciale che sarà creata e integrata al gioco attraverso Just Dance Unlimited per la prossima JDWC. Con età comprese tra i 13 e i 31 anni, i partecipanti provengono da Paesi differenti, ma sono uniti dalla passione per Just Dance. Il due volte campione del mondo Diegho San, dal Brasile, difenderà il suo titolo di fronte a migliaia di spettatori e fan. Durante i tre giorni della JDWC, i giocatori si affronteranno in una serie di match alla meglio di tre vittorie per riuscire ad accedere al turno successivo. Sia il punteggio dei giocatori che la giuria di Just Dance e gli esperti coreografi presenti alla competizione decideranno chi si aggiudicherà il trofeo.

La giuria include:

Barbara Chane Kane (Just Dance Associate Choreograph Director)

Mehdi Kerkouche (Choreographer)

Olivier Adelh (Just Dance Lead Designer)

Damien Pousse (Just Dance Associate Creative Director)

Gigi Rowe (Pop Singer, artista di Run the Night da Just Dance 2017)

La lista dei finalisti della JDWC 2017 è il risultato di 10 qualificazioni online e 4 live che si sono svolte in tutto il mondo tra il 29 settembre 2016 e il 29 gennaio 2017 . Quest’anno le qualificazioni online nella modalità World Dancefloor disponibili su console hanno registrato un aumento dell’83% della partecipazione online rispetto all’edizione 2016 della Just Dance World Cup. Queste incoraggianti partecipazioni supportano l’ambizione di Just Dance di unire i concorrenti di tutto il mondo in uno sforzo per democratizzare gli eSports.