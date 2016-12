Justice Monsters V: il minigioco di Final Fantasy 15 chiude i battenti a marzo

ha annunciato che la versione mobile di(minigioco di) chiuderà i battenti il 27 marzo. Pubblicato lo scorso 30 agosto su App Store e Google Play, l'app non ha riscosso il successo sperato.

A partire dal 27 febbraio 2017 non sarà più possibile acquistare i Golden Orbs da spendere in-game, il publisher inoltre ha annunciato un piano di rimborso per gli acquisti in-app non utilizzati, maggiori dettagli verranno però diffusi in un secondo momento. Square-Enix aveva previsto di lanciare anche una versione per PC di Justice Monsters V ma questa non ha mai visto la luce e al momento risulta essere stata ufficialmente cancellata.