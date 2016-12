Kadokawa Games annuncerà due nuovi giochi per console nel 2017

annuncerà due nuovi giochi per console nel 2017, come confermato dal presidente della compagnia Yoshimi Yasuda durante una recente intervista pubblicata sulle pagine del sito giapponese 4Gamer.

"Attualmente siamo impegnati nel completare God Wars Future Past, stiamo ascoltando i feedback degli utenti e presto pubblicheremo una nuova demo. Posso però annunciarvi che per il 2017 abbiamo in programma l'annuncio di due nuovi giochi per console e di altrettanti titoli mobile."

God Wars Future Past uscirà in Giappone durante la primavera su PlayStation 4 e Vita mentre il lancio in Occidente dovrebbe avvenire nel corso del 2017. Nessun indizio invece riguardo ai due nuovi progetti di Kadokawa Games.