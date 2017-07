ha appena pubblicato in rete un trailer per, il nuovo progetto di Takeyasu Sawaki, noto per aver direttoper PS3 ed aver curato il character design di Okami. Il filmato in questione ci permette di dare uno sguardo più approfondito al gioco, le sue atmosfere e i personaggi.

Nel filmato, che abbiamo riportato in calce alla notizia, viene mostrato uno dei dungeon presenti del gioco e la battaglia contro un boss.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che The Lost Child sarà disponibile a partire dal prossimo 24 agosto in Giappone, su PS4 e PS Vita. Al momento non ci sono notizie in merito a un eventuale arrivo del gioco anche in Europa e in Nord America, ma restiamo in attesa di saperne di più prossimamente.