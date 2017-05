Kaizou Choujin Shubibinman Zero: in arrivo un nuovo gioco per Super Nintendo

Incredibile ma vero,ha annunciato l'arrivo (ovviamente solo in Giappone) di un nuovo videogioco per Super Nintendo, disponibile in formato retail nel corso del 2017. Si tratta di, Anniversary Edition di un titolo pubblicato nel 1997 su Satellaview.

Kaizou Choujin Shubibinman Zero è stato reso disponibile venti anni fa come gioco digitale per i possessori di Satellaview, modem satellitare per Super Famicom realizzato in collaborazione con il provider giapponese St.GIGA, cheo ogni settimana forniva nuovi contenuti agli abbonati.

Per festeggiare il ventesimo anniversario, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare l'edizione fisica di Kaizou Choujin Shubibinman Zero, disponibile su cartuccia nel corso del 2017 al prezzo di 6.998 yen, circa 55 euro al cambio attuale. La produzione sarà estremamente limitata e le possibilità di vedere il gioco in Europa sono praticamente nulle. La serie Kaizou Choujin Shubibinman non ha mai conosciuto grandi fortune in Occidente, solamente il secondo episodio (intitolato Shockman) è stato pubblicato su PC Engine negli USA nel 1992 e su Wii Virtual Console in tutto il mondo nel 2007.