Kamen Rider Climax Fighters: primo video gameplay e immagini

In seguito al recente annuncio, oggiha pubblicato il primo gameplay trailer e le prima immagini del suo action brawler, titolo previsto in esclusiva per

Il gioco presenta combattimenti in terza persona fino a quattro giocatori nelle modalità uno contro uno o due contro due, e le arene saranno caratterizzate da superfici sopraelevate e ostacoli. L'edizione regolare sarà distribuita in contemporanea con la Premium R-Sound Edition, che include 38 brani musicali aggiuntivi e l'immancabile tema esclusiva per PlayStation 4.

Kamen Rider: Climax Fighters uscirà in Giappone il 7 dicembre in esclusiva per console PlayStation 4, e per la prima volta un gioco della serie verrà pubblicato anche in territorio asiatico. Lasciandovi alla visione dei contenuti, vi ricordiamo che al momento non è ancora stata confermata la distribuzione del titolo in occidente.