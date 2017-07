hanno annunciato cheguiderà Nubia in. Amanitore, Kandake (regina) nubiana, fu una delle ultime grandi costruttrici del regno di Kush a Meroë.

Molte Kandake sono descritte come regine guerriere che comandarono le loro truppe in battaglia, ma Amanitore si dedicò anche alla costruzione e con lei il regno registrò una crescita senza precedenti. Kandake Amanitore e Nubia saranno disponibili automaticamente e senza costi aggiuntivi per tutti i possessori dell’Edizione Deluxe digitale di Sid Meier's Civilization VI.