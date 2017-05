Katsuhiro Harada: i team giapponesi non possono competere con quelli occidentali

Intervistato da Finder per promuovereha ribadito come a suo avviso gli sviluppatori giapponesi siano ormai superati in tutto e per tutto dai team occidentali. Di fatto, gli studi asiatici continuano ad affrontare numerosi problemi, dimostrando di non essere competitivi rispetto ai team europei e americani.

Queste le parole del papà di Tekken: "Sono stato uno dei primi sviluppatori, negli anni '90, ad intravedere i problemi dell'industria videoludica giapponese. Da anni affermo come la scena sia praticamente finita e non ho cambiato assolutamente idea. E' vero che recentemente sono usciti tanti ottimi titoli ma di fatto gli sviluppatori giapponesi non sono più al top. Negli anni '90, il Giappone era all'avanguardia nello sviluppo di videogiochi e nuove tecnologie ma oggi la situazione è cambiata davvero tanto. Negli Stati Uniti ovviamente il numero di developer è maggiore ma ci sono anche tanti investimenti e una maggior cura per i grandi progetti. Ci sono giochi che solo i team giapponesi possono realizzare, ma sono convinto che non torneremo mai ai vertici del mercato."

Cosa ne pensate dell'opinione di Harada? Siete d'accordo con le sue parole?