Kaz Hirai non commenta le speculazioni su PS4 Pro Slim e PlayStation 5

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO diha ribadito gli ottimi risultati del branded ha ribadito che PlayStation 4 dovrebbe raggiungere quota 78 milioni di unità distribuite entro il 31 marzo 2018. Il presidente ha però declinato qualsiasi domanda in merito a una nuova eventuale console Sony.

Hirai non ha risposto alle domande degli analisti che chiedevano lumi sui rumor relativi a una nuova console Sony, da tempo si parla di PlayStation 5 (secondo alcuni analisti in arrivo nel 2018) e di una versione Slim di PlayStation 4 Pro che potrebbe essere pronta addirittura per Natale, così da avere un nuovo hardware sugli scaffali in contemporanea con Project Scorpio.

Il CEO della società ha declinato qualsiasi commento in merito, dichiarando che Sony è impegnata nel far crescere il brand PlayStation e che nel 2017 arriveranno tanti nuovi giochi per PS4 e PlayStation VR.