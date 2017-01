Kaz Hirai parla di PS4 Pro e PS VR durante la conferenza Sony al CES 2017

ha tenuto una conferenza stampa al CES di Las Vegas, durante la quale Kaz Hirai ha parlato anche di, nonostante l'evento non fosse incentrato sul gaming.

Il brand PlayStation è ormai uno dei punti cardini di Sony e la società continuerà a lavorare per rendere ancora più popolari i prodotti del settore videoludico. La compagnia ha annunciato che PS4 ha venduto oltre 53 milioni di unità da novembre 2013 ad oggi, diventando di fatto uno dei punti di forza dell'ecosistema e della strategia del colosso nipponico.

PS4 Standard rappresenta la porta di ingresso nel mondo PlayStation ma Kaz Hirai ha lodato anche i risultati di PlayStation 4 Pro, sebbene non siano stati diffusi dati di vendita. Anche la realtà virtuale rappresenta un segmento di business importante per Sony e il 2017 vedrà l'arrivo di numerosi contenuti VR, non solo giochi ma anche esperienze legate al mondo del cinema e della musica. Dopo aver presentato numerose novità hardware durante l'anno appena trascorso, nei prossimi dodici mesi la società si concentrerà sul software e sui servizi, per rendere ancora più ricco il catalogo PlayStation.