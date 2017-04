Kazuma Kiryu è il personaggio più richiesto dai fan di Tekken 7

Per farsi un'idea sui gusti dell'utenza, il produttore diha proposto un sondaggio ai fan, chiedendo quale personaggio esterno alla saga vorrebbero vedere all'interno del roster: la maggior parte degli utenti ha votato, il protagonista della serie di

Proprio lo scorso Marzo, non a caso, Bandai Namco ha diffuso il piano di pubblicazione per i DLC di Tekken 7, specificando che nel secodo (previsto per Inverno 2017) e nel terzo (Primavera 2018) DLC sarà incluso un personaggio aggiuntivo proveniente da un'altra serie di videogiochi (non ancora specificata). Insomma, se i risultati del sondaggio verranno presi in considerazione dalla compagnia, potremmo vedere Kazuma Kiryu all'interno di Tekken 7: vi piace l'idea?

Ricordiamo che il gioco il prossimo 2 Giugno su PC, Xbox One e Playstation 4. Sulle nostre pagine potete dare un'occhiata a diversi video gameplay (King VS Heihachi, Jin VS Xioyu, Shaheen VS Lars).