Kazumi e Lee si affrontano nel nuovo video gameplay di Tekken 7

Manca ormai meno di un mese al lancio di, e Bandai Namco continua la sua serie di video per presentare al pubblico i molteplici personaggi presenti nel roster del gioco con le loro caratteristiche e abilità speciali. Il video pubblicato oggi è in particolare dedicato a Lee e Kazumi.

Il filmato, che potete trovare in apertura, ha una durata di circa due minuti e mostra i due personaggi impegnati in uno scontro. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Tekken 7 Fated Retribution sarà disponibile a partire dal prossimo 2 giugno su PS4, Xbox One e PC. Negli scorsi giorni, sono stati pubblicati dei filmati dedicati a Josie e Panda, e tra King e Heihachi.