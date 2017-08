Kazunori Yamauchi: GT Sport potrebbe girare a 8K su PlayStation 5

Il sito australiano Finder ha recentemente avuto modo di visitare gli studi di Polyphony Digital e di intervistare, papà diattualmente al lavoro super PlayStation 4.

Fino a qui, niente di strano, se non fosse che lo stesso Yamauchi ha dichiarato che alcune vetture di Gran Turismo Sport avrebbero richiesto fino a sei mesi di lavoro per essere realizzate e completate in ogni dettaglio. Il producer ha spiegato che molti assets non girerebbero neanche su PlayStation 4 Pro e che lo studio sta lavorando per predisporre i materiali grafici anche per le console di prossima generazione.

Il redattore di Finder, incuriosito da questa dichiarazione, è voluto andare a fondo, chiedendo maggiori chiarimenti a Kazunori Yamauchi, il quale ha risposto che "non dovrebbero esserci problemi nel farlo girare a 8K", senza però scendere ulteriormente nei dettagli.

In linea del tutto teorica, questo vuol dire che Polyphony Digital è già al lavoro sul prossimo episodio di Gran Turismo per PlayStation 5? GT Sport potrebbe essere l'unico gioco della serie su PS4, oppure il prossimo episodio della saga potrebbe uscire su entrambe le piattaforme? Al momento si tratta solamente di speculazioni, vi invitiamo quindi a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.