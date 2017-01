Kelvin and the Infamous Machine è una nuova avventura grafica sui viaggi nel tempo

Sviluppato da Blyts è una nuova avventura grafica per PC di stampo umoristico, in cui i giocatori si ritrovano a viaggiare nel tempo tra le varie epoche storiche. Vi proponiamo il trailer ufficiale e alcune immagini.

Il gioco si presenta come un'avventura grafica di vecchio stampo con interfaccia punta e clicca, sfondi 2D, enigmi di crescente difficoltà e oltre 2000 linee di dialogo. Il protagonista si ritrova a viaggiare nel tempo per aiutare i geni della storia a completare i propri capolavori nelle rispettive discipline, come Isaac Newton e Leonardo da Vinci. In cima alla notizia potete guardare il trailer ufficiale del gioco, mentre in basso vi abbiamo riportato qualche immagine. Kelvin and the Infamous Machine può essere acquistato su Steam a €14,99.