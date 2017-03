Ken Levine: "il mio prossimo gioco sarà più difficile di BioShock"

è stato recentemente intervistato da Eurogamer.net e in questa occasione ha parlato brevemente del suo prossimo progetto, confermando come questo sarà più difficile ed impegnativo per i giocatori rispetto a

Di seguito, l'estratto dalla lunga intervista pubblicata su Eurogamer.net: "Con questa nuova esperienza siamo meno focalizzati nel renderla accessibile a tutti. Voglio dire, BioShock e BioShock Infinite non erano giochi complicati, abbiamo lavorato duramente per fare in modo che tutto fosse immediato e semplice da capire. Ma adesso le cose stanno andando in maniera diversa, ci siamo ispirati a giochi che mettono alla prova il giocatore con meccaniche avanzata e un livello di difficoltà elevato. Il mio prossimo titolo sarà un'esperienza molto più difficile e impegnativa rispetto agli ultimi due progetti che ho realizzati."

Ken Levine fa poi sapere di non volersi sbilanciare ulteriormente per non creare troppo hype su un progetto che è ancora nelle prime fasi della progettazione, citando il caso di No Man's Sky. Siete d'accordo con le sue parole? Cosa vi aspettate dal prossimo gioco di Levine?