Kenobisboch Productions: il programma delle dirette settimanali su Twitch

Anche questa settimana riprende la programmazione di, che prevede tre importanti appuntamenti live in prima serata e il uno speciale appuntamento quotidiano post pranzo in compagnia dei giochi per

Di seguito, la prorogrammazione della settimana, le trasmissioni andranno in onda sul canale Twitch di Kenobisboch:

Lunedì 9 Ottobre (Ore 21:30)

PSX Babich Sensei: la divisione ginevrina di Kenobisboch affronta le sfide PSX preparate da Babich Sensei. Una serata tutta dedicata alla prima PlayStation!

Martedì 10 Ottobre (Ore 21:30)

Ghost Trick: Kenobit e #martasuldivano continuano l'incredibile avventura realizzata dal creatore della serie di Phoenix Wright.

Mercoledì 11 Ottobre (Ore 21:30)

Speciale Supereroi: Kenobit e Bisboch, i Batman e Robin del retrogaming, presentano una serata di varietà videoludica ispirata ai supereroi.

Inoltre, dal lunedì al venerdì alle ore 13:00 appuntamento con SNES Postprandiale: una rapida sessione a base di Super Nintendo per digerire il pranzo.

