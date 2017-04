Kentucky Route Zero scaricabile gratuitamente per gli abbonati Twitch Prime

ha recentemente annunciato che fino al prossimo 24 aprile gli utenti abbonati al serviziopotranno scaricare gratuitamente la versione completa di

Si tratta di un'avventura grafica punta e clicca suddivisa in cinque atti. L'episodio più recente (il quarto) è stato lanciato lo scorso luglio, mentre il quinto e ultimo capitolo è al momento in sviluppo e non presenta ancora una data di uscita. Per ottenere il gioco non dovrete fare altro che riscattare l'offerta sul sito e installare l'app di Twitch per desktop. Ricordiamo che poco meno di due mesi fa gli abbonati al servizio hanno avuto la possibilità di scaricare gratuitamente anche The Banner Saga 1 e 2.