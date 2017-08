Kentucky Route Zero TV Edition annunciato per Switch, PS4 e Xbox One

Nella giornata di oggi il publisherha annunciato tramite un trailer su Youtube, versione console dell'avventura grafica a episodi sviluppata da

Questa edizione arriverà nel corso del 2018, assieme al quinto e ultimo capitolo non ancora uscito, su Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. Kentucky Route Zero è un'avventura punta e clicca totalmente devota alla narrazione, caratterizzata da atmosfere suggestive e da una colonna sonora evocativa. Se non conoscete il titolo, vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer di annuncio che trovate in apertura di notizia, così che possiate farvi un'idea dello stile inconfondibile della produzione.