Kero Blaster, dal creatore di Cave Story, uscirà l'11 aprile su PlayStation 4

Kero Blaster, platform side scrolling dal creatore di Cave Story, arriverà su console PlayStation 4 il prossimo 11 aprile. Il titolo sviluppato da Studio Pixel è stato pubblicato in precedenza su PC e dispositivi iOS.

Quando i teletrasportatori della C&F Inc. iniziano a disattivarsi un po' dappertutto, la situazione è affidata ad un impiegato rana. Egli potrà contare su diversi negozi sparsi nei i sette livelli di gioco per potenziare il proprio equipaggiamento. La versione per PlayStation 4, che uscirà l'11 aprile, conterrà inoltre l'inedita modalità Zangyou Mode, sbloccabile una volta completato il gioco.

Cave Story, altro titolo di Diasuke "Pixel" Amaya, riceverà invece un'edizione fisica per Nintendo Switch, denominata Cave Story+.