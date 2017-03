Kevin Bruner, co-fondatore e CEO di Telltale Games, abbandona il suo incarico

Il co-fondatore diKevin Bruner ha annunciato di aver abbandonato il suo ruolo di CEO della società, dopo aver ricoperto questo ruolo dal 2015 ad oggi.

La notizia giunge da una email spedita dallo stesso Bruner allo staff di Telltale, poi riportata online da Kotaku. "Telltale Games è cresciuta più di quanto avrei mai potuto immaginare. È giunto il momento di consegnare le redini a qualcuno maggiormente in grado di portare la società al prossimo livello e concretizzare tutto il potenziale di cui dispone", si legge nella mail. Bruner continuerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Telltatale "durante la transizione", nel mentre il co-fondatore Dan Connors lo sostituirà nel ruolo di CEO della compagnia, come specificato dal responsabile delle comunicazioni Job J. Stauffer.