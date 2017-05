, team responsabile (tra gli altri) di, ha annunciato un nuovo progetto, intitolato. Si tratta di Arena Shooter con elementi MOBA e strategici, un mix già sperimentato con successo dadi

Keystone avrà un look retrò con grafiche, loghi e personaggi ispirati agli anni '70, al momento purtroppo non ci sono dettagli di alcun tipo sul gameplay. Gli sviluppatori hanno diffuso un primo artwork promozionale che trovate in calce alla notizia.

La Closed Alpha di Keystone si terrà dal 26 al 29 maggio, gli interessati possono iscriversi cliccando qui. Il gioco è atteso solo su PC, l'uscita dovrebbe essere prevista nel corso del 2017.