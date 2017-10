Killer 7: Suda51 pensa a un remake 'rivisto e corretto' del gioco

Parlando ai microfoni di Game Informer, il celebreha espresso il desiderio di realizzare un remake diper le piattaforme moderne. Tuttavia, secondo il suo stesso creatore il gioco andrebbe prima rivisto e corretto per adeguarsi agli standard attuali.

"Per quanto riguarda Killer 7, credo che oggi come oggi non sarebbe molto semplice da giocare. Si tratta di un gioco che mi piacerebbe aggiornare e rivisitare secondo gli standard odierni." dichiara Suda51, lasciando buone speranze sulla possibilità di un remake del titolo.

Killer 7 si presentava senz'altro come uno dei giochi più particolari dell'autore, caratterizzato da uno stile molto criptico e ricercato che riuscì ad impressionare al momento del suo debutto (nel 2005 su GameCube). Tuttavia, stando alle considerazioni dell'autore, una svecchiata alle meccaniche del gioco potrebbe rappresentare una buona occasione per ralizzarne un remake. Cosa ne pensate?