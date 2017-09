Killer Instict supporterà il cross-play tra Xbox One/Windows 10 e Steam

Con un post pubblicato sul blog ufficiale del gioco,ha confermato chesupporterà in futuro il cross-play tra gli utenti Xbox One e Windows 10 con quelli Steam.

"Sì, avete la conferma che i giocatori Xbox One e Windows 10 di Killer Instict saranno in grado di connettersi con quelli Steam, e non vediamo l'ora di introdurre la funzionalità quando il gioco arriverà su Steam nelle prossime settimane".

La feature sarà attivabile dal menù principale del gioco, e gli sviluppatori continueranno a lavorarci per riuscire a migliorare costantemente il servizio (talvolta, questo comporterà la non disponibilità del cross-play in determinati periodi di tempo). Già disponibile su Xbox One e Windows 10, Killer Instict farà il suo debutto su Steam entro la fine del 2017.