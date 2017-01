Killer Instinct: Jago avrà l'Ultimate finisher; nuovi dettagli su Kilgore

ha recentemente tenuto un livestream con cui ha rivelato tanti nuovi dettagli susoffermandosi in particolar modo su due personaggi del roster di gioco

La software house ha innanzitutto discusso del background narrativo di Kilgore, confermando che si tratta del personaggio precursore di Fulgore, storico volto del brand presente sin dal primo Killer Instinct uscito nel 1994. A differenza di Fulgore, però, Kilgore si concentra in combattimento sugli attacchi a distanza, come suggeriscono le due mitragliatrici che porta in braccio.

Kilgore è al momento acquistabile al costo di 9,99 euro: lo sviluppatore ha dichiarato che il 50% del denaro versato dai giocatori verrà devoluto a favore dell'Ultra Tour Community Fund, organizzatore dei tornei di Killer Instinct. Più utenti acquisteranno Kilgore, e più saranno i bonus che verranno aggiunti alle vincite dei tornei.

Infine, è stato confermato che le Ultime finisher faranno il loro ritorno nel gioco: il primo personaggio ad usufruirine sarà Jago, come testimonia il video che vi riportiamo in calce.