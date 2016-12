Killer Instinct: Kilgore si aggiungerà presto al roster dei combattenti

sarà il prossimo combattente ad aggiungersi al roster dicon il DLC di Gennaio 2017. In più è stata pubblicata la patch 3.6 che aggiunge diverse feature al gioco disponibile su PC e Xbox One.

Kilgore monterà due mitragliatrici automatiche sulle braccia: potete vederlo per la prima volta in azione andando al minuto 1:08 del video proposto in calce. L'update 3.6 già disponibile su PC e Xbox One, invece, include nuove skin e ricompense da sbloccare. Se siete abbonati a Xbox Live Gold, vi ricordiamo che tra i Games With Gold di questo mese c'è Killer Instinct Season 2. Il DLC che introdurrà Kilgore è previsto entro Gennaio 2017 su PC e Xbox One.