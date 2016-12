Killer Instinct: il Legend of Thunder Pack è adesso disponibile

hanno annunciato che ilè adesso disponibile per tutti gli utenti in possesso del lottatore nativo americano. Il DLC introduce un nuovo costume, più fedele alla tradizione dei Nasi Forati, tribù di origine di Thunder.

Nel filmato in apertura ci viene mostrata la collaborazione fra la software house e Josiah Blackeagle Pinkham e Thomas tátlo Gregory, discendenti della suddetta tribù. Grazie a questa partnership, Iron Galaxy Studios ha creato un nuovo outfit per il personaggio, adesso conforme alle antiche usanze: il copricapo piumato è stato rimosso, in quanto rappresenta un elemento cerimoniale non utilizzato in battaglia; bracciali, cintura e pantaloni adesso presentano rifiniture e pattern tradizionali; inoltre, è stato modificato il taglio di capelli e Thunder ora indossa dei mocassini al posto degli stivali. Cosa ne pensate di questo nuovo costume?