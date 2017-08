hanno pubblicato un nuovo trailer perincentrato su, variante del personaggio disponibile dal 22 agosto come parte dell'Ultimate Monster Pack.

Questo DLC include le versioni Ultimate di Aganos, Mira, Hisako, Glacius e del lupo Sabrewulf. Uscito al lancio di Xbox One, Killer Instinct è stato continuamente aggiornato in questi anni, fino a raggiungere la terza stagione. Un nuovo update è previsto in contemporanea con il lancio su Xbox One mentre la versione PC dovrebbe essere disponibile anche su Steam entro fine anno.