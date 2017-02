Killer Instinct: la prime Ultimate arriveranno il 14 febbraio

Dopo l’annuncio giunto nel mese di gennaio, le Ultimate Move stanno finalmente per approdare su Killer Instinct. Queste mosse speciali permetteranno ai giocatori di “ultimare” il proprio avversario in modi spettacolari e alternativi alle classiche Ultra Combo, ma saranno accessibili solo da alcuni personaggi.

In un post sul suo blog ufficiale, lo sviluppatore Iron Galaxy ha risposto ad una serie di domande fatte dai fan sulle Ultimate. Saranno 15 i personaggi che riceveranno questa nuova mossa, senza contare Shadow Jago che ne era già in possesso, lasciando così escluso gran parte del roster.

Il 14 febbraio le Ultimate saranno a disposizione di Jago, Maya, Thunder, TJ Combo, e Tusk, mentre le restanti 10 verranno introdotte nei mesi a seguire.

Per volontà sia di Microsoft che di Iron Galaxy, le Ultimate saranno fornite ai giocatori senza costi aggiuntivi. Ken Lobb, dirigente Microsoft cha ha lavorato in passato per Rare all’originale Killer Instinct, ha insistito nel voler portare le Ultimate gratuitamente a tutti i giocatori, in quanto “parte integrante nel gioco originale e disponibili a ogni quarto di dollaro inserito nel cabinato arcade”.

Una volta messe a disposizione da parte dello sviluppatore, sarà possibile ottenere le Ultimate tramite lo store in-game, e saranno eseguibili fin da subito. In conclusione del post, Iron Galaxy ha mostrato la Ultimate di Thunder, che potete visualizzare in calce alla notizia. Killer Instinct è disponibile per PC Windows 10 e Xbox One.