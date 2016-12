Killer Instinct Season 2 e Rayman Origins tra i Games With Gold di gennaio

Microsoft ha reso noti i Games With Gold per il primo mese del prossimo anno, e tra i titoli che gli abbonati Xbox Live Gold potranno aggiungere alla loro collezione, troviamo Killer Instinct Season 2 Ultra Edition e Rayman Origins. Come sempre, saranno regalati due titoli Xbox One e due Xbox 360 retro compatibili.

L’offerta inizia con i primi due giochi disponibili al download gratuito dal primo al 16 di gennaio: il tower defense per Xbox One con influenze action-RPG, World of Van Helsing: Deathtrap, e l’adventure platformer The Cave. Dal 16 gennaio al 15 febbraio, i giocatori potranno ottenere senza costi aggiuntivi la seconda stagione del celebre fighting game Killer Instinct, nella versione Ultra Edition. Infine, dal 16 al 31 gennaio 2017, potrà essere scaricato il secondo gioco per la scorsa generazione di console Microsoft: Rayman Origins.

Cosa ne pensate dell’inizio del nuovo anno di Xbox? È riuscito a stuzzicare il vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti.