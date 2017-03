Killer Instinct Season 3: Shin Hisako arriva il 21 marzo

ha annunciato che il nuovo eroe disarà disponibile dal 21 marzo al prezzo di 4,99 euro: si tratta di, guerriera modellata sulle fattezze del personaggio di Kilgore, con un set di mosse del tutto nuovo.

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno lanciato anche una sfida per la community: il 14 marzo Shin Hisako sarà liberamente accessibile per tutti in modalità Shadow Lords e verrà sbloccato anticipatamente nel caso in cui i giocatori riescano a battere Gargos. Ricordiamo che lo studio continuerà a supportare ancora a lungo Killer Instinct e nuovi eroi della terza stagione arriveranno nel corso del 2017.