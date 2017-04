Killer Instinct Season 3: un video ci mostra l'Ultimate di Kilgore

I ragazzi dicontinuano a presentarci le nuove finisher diche saranno introdotte fra poche settimane con l'arrivo dell'. Questa volta è il turno di Kilgore, il cyborg entrato nel roster lo scorso gennaio.

L'Ultimates Ultra Pack 2 sarà disponibile gratuitamente per tutti a partire dal 2 maggio 2017: il pacchetto include le mosse finali di Fulgore, Aria, Riptor, Kilgore e Sadira. Ricordiamo ai lettori che Shin Hisako è l'ultimo personaggio selezionabile introdotto nel picchiaduro ed è adesso acquistabile al prezzo di 4,99 euro. Killer Instinct è disponibile su Xbox One e PC e rientra nel programma Xbox Play Anywhere.