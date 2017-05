Killer Instinct: teaser trailer per Eagle, ventinovesimo lottatore del roster

Con un teaser trailer pubblicato su YouTube, lo sviluppatore Iron Galaxy e il publisher Microsoft Studios hanno annunciato che Eagle sarà il ventinovesimo personaggio ad entrare a far parte del roster di Killer Instinct.

Eagle è una vecchia conoscenza nella lore del picchiaduro, e sarà giocabile per la prima volta il prossimo giugno. Al momento non è stata confermata una data precisa, ma come confermato via Twitter dal Community Manager del titolo, Rukari Austin, il nuovo lottatore sarà reso disponibile dopo l'E3 2017.

Nel brevissimo teaser trailer che annuncia l'arrivo del personaggio, possiamo vederlo di sfuggita all'interno dello stage Devil’s Landing, finora riservato a Thunder. Killer Instinct fa parte del programma Xbox Play Anywhere, ed è disponibile su PC Windows 10 e Xbox One.