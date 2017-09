Killer is Dead: Suda51 vorrebbe realizzare un sequel

Intervistato da Game Reactor.eu, Goichi Suda (noto come), ha espresso il suo desiderio di realizzare un seguito di, action game uscito originariamente su PlayStation 3, Xbox 360 e PC nel 2013.

Quando interrogato su quali dei suoi franchise fossero più predisposti a ricevere un nuovo capitolo, Suda ha così argomentato: "Sarebbe relativamente difficile per tanti di questi giochi. Il motivo principale è che Grassopher Manifacture non possiede queste IP, quindi non spetta a noi decidere se tornare o meno su questi giochi. Per esempio, Killer is Dead è uno di quei titoli di cui vorrei realizzare un seguto; è da diverso tempo che ci penso. Ma, di nuovo, non c'è niente di concreto ancora. E' qualcosa su cui ho riflettuto. E spero di potervene parlare di più in futuro".

Vi piacerebbe un sequel di Killer is Dead?