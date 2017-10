Killing Floor 2: annunciato il nuovo evento speciale Halloween Terrors

Nella giornata di oggiha svelato tramite un trailer il nuovo evento di Killing Floor 2 intitolato, che introdurrà nello sparatutto tanti nuovi contenuti a tema.

Fra le novità, spicca la mappa inedita Nightmare, l'arma da mischia Hemogoblin, il lanciarazzi Seeker Six e i due boss Kingpound Flesh e Quarter Pounds, i quali, dopo essere stati bilanciati sono stati inseriti anche nella modalità survival standard. Lo Halloween Horrors Content Pack è adesso disponibile su Playstation 4 e PC, mentre gli utenti Xbox One dovranno attendere ancora qualche giorno, per la precisione fino al 24 ottobre. In calce alla notizia potete osservare alcuni screenshot delle nuove aggiunte.