Killing Floor 2 arriva su Xbox One con alcuni contenuti esclusivi

annunciano cheè disponibile in tutto il mondo per Xbox One, al prezzo di €39,99. La versione per la console Microsoft include i DLCed elementi di, oltre al supporto per MiXer.

Killing Floor 2 comprenderà un nuovo contenuto in esclusiva temporale per le versioni Xbox One e Xbox One X che permetterà ai giocatori di sparare nitrogeno liquido che congelerà gli zed e li ridurrà in tanti piccolo pezzi con l’arma Freezethrower per il Survival Perk. Ci saranno 8 skin di armi esclusive, i giocatori avranno anche l’accesso esclusivo all’uniforme Wasteland Armor, con 5 differenti stili di skin. La versione Xbox One X sarà potenziata con un supporto 4K, migliori performance, alta risoluzione delle texture e sistema di ombre sulla mappa migliorate. Tripwire è lieta di confermare che Killing Floor 2 includerà il supporto per Mixer – il servizio di streaming next gen di Microsoft .

Killing Floor 2 porta il giocatore nell’Europa continentale, circa un mese dopo le sfide del primo, originale Killing Floor. Ora l'epidemia causata dall’ esperimento fallito dell’ Horzine Biotech ha avuto una spinta inarrestabile, che ha paralizzato l'Unione europea – tutto è bloccato: le comunicazioni, i governi e le forze militari, ma non tutti hanno ancora perso la speranza, un gruppo di civili si impegna a combattere l'epidemia e a stabilire basi operative in tutta Europa. Con il monitoraggio dei gruppi di cloni, i giocatori possono raggiungere le zone “calde” e sterminarli.