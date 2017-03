Killing Floor 2 arriverà presto su Xbox One?

La divisione tedesca di Amazon ha inserito in listino la mai annunciata versione Xbox One di, sparatutto targatogià disponibile su PC e PlayStation 4.

Da segnalare come il sito abbia però inserito il gioco nella sezione "PlayStation Vita", nonostante la pagina del prodotto riporti chiaramente Xbox One come formato di destinazione. Secondo quanto riportato da Amazon.de, Killing Floor 2 arriverà sulla console Microsoft il prossimo 13 giugno, al momento però non ci sono conferme da parte degli sviluppatori.